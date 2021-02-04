Звезда Victoria’s Secret, модель Тони Гаррн, которая некоторое время встречалась с Леонардо Ди Каприо, продемонстрировала на себе стильные образы

Модель выглядит впечатляюще, чтобы не надела, передает Politeka.net. В этот раз красотка решила продемонстрировать формы в стильных нарядах, которые подчеркнули все ее достоинства.

Соблазнительница показала себя в разных свитрах, пальто и джинах.

На первых кадрах бывшая Лео позировала в свитере и пальто песочного цвета. Гольфик обтянул изгибы Гаррн, выделив тонкую талию и пышную грудь.

Другой образ был более дерзким, ведь модель показала на себе красную толстовку, надела пальто джинсы и массивные ботинки.

Модель продемонстрировала и третий наряд. Звезда сверкнула формами в розовом свитере и в джинсовых кюлотах.

Каждый образ смотрелся на красотке просто чудесно и идеально подчеркивал все совершенства.

"Некоторые из моих любимых зимних образов #zalando сейчас онлайн! Согрейтесь и скажите, какой ваш любимый!? 💕", - написала звезда.

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали знаменитости много приятных слов.

"Неземная детка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Тони Гаррн родилась летом 1992 года в Гамбурге.

Уже в 15 лет будущая знаменитость дебютировала в качестве модели на показе бренда Calvin Klein в Нью-Йорке. Карьера красотки растет и по сей ден.

Известно, с мая 2013 по декабрь 2014 Гаррн встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. Разрыв между звездами произошел после того, как Ди Каприо был замечен в одном из клубов Майами в окружении 20-ти молодых моделей.

Напомним, что Тони Гаррн задрала кружевное платье, эффектно выставив ножку: "Настоящая фантастика".

Как сообщала Politeka, Тони Гаррн топлес воссоединилась с природой, кадры впечатляют: «Этот пирсинг…».

Также Politeka писала, что Тони Гаррн в платье с разрезами эффектно продефилировала, засветив главную гордость: «Проверяю, умею ли…».