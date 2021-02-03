Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала пікантну зйомку в спальні в незвичайному вбранні

Відома модель і популярна блогерка Ана Чері намагається показувати якомога частіше свої достоїнства фігури, завдяки яким і прославилася в мережі. Справа в тому, що Ана працювала фітнес-тренером в спортзалі, допомагала худнути дівчатам і становила програму харчування (сама Ана проти дієт, але виключила з раціону всі продукти з вмістом цукру).

Після того, як Чері почала показувати вправи на відео, якими ділилася в Instagram, її популярність швидко зросла. Тепер модель почала рекламувати білизну і спортивний одяг свого дизайну.

Як видно на спокусливих кадрах зі Сторі, дівчині є що показати. Чері із задоволенням підкреслює пишні форми за допомогою панчіх і підв'язок з сіточки, зроблених з капрону. Причому доповнила такий свій образ Ана топом зі свого магазину, який розстебнула на бюсті.

Так як Чері пишається своєю фігурою, вона не приховує бюст і сідниці. Раніше також на фото знаменитість позувала в чорній білизні і незвичайними підтяжками в сіточку, яка вдало підкреслила форми зірки.

"Спокуслива жінка😍 😍; чорт, вона змушує цей наряд добре виглядати; це стегнові ремені?; в голові одні Поцілунки😍 Жінка з багатством💋; Зніміть це, вам це не потрібно?; Ти красива, а які у тебе багаті сідниці😋; Привіт, Аначері, ти крутіше, ніж Джульєтта Хіггінс; це просто вибух з солодощів️ хорошо добре виглядає; небезпечна форма; так чертовски приємно️️».

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