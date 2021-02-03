Американская фитнес-модель Ана Чери устроила пикантную съемку в спальне в необычном наряде

Известная модель и популярная блогерша Ана Чери старается показывать как можно чаще свои достоинства фигуры, благодаря которым и прославилась в сети. Дело в том, что Ана работала фитнес-тренером в спортзале, помогала худеть девушкам и составляла программу питания (сама Ана против диет, но исключила из рациона все продукты с содержанием сахара).

После того, как Чери начала показывать упражнения на видео, которыми делилась в Инстаграм, ее популярность быстро возросла. Теперь модель начала рекламировать белье и спортивную одежду своего дизайна.

Как видно на соблазнительных кадрах из Стори, девушке есть что показать. Чери с удовольствием подчеркивает пышные формы при помощи чулок и подвязок из сеточки, сделанных из капрона. Причем дополнила такой свой образ Ана топом из своего магазина, который расстегнула на бюсте.

Так как Чери гордится своей фигурой, она не скрывает бюст и ягодицы. Ранее также на фото знаменитость позировала в черном белье и необычными подтяжками в сеточку, которая удачно подчеркнула формы звезды.

«Соблазнительная женщина😍😍; Черт, она заставляет этот наряд хорошо выглядеть; это набедренные ремни?; в голове одни поцелуи😍 женщина с богатством💋; Снимите это, вам это не нужно?; Ты красивая, а какие у тебя богатые ягодицы😋; Привет, АнаЧери, ты круче, чем Джульетта Хиггинс; это просто взрыв из сладостей️💋🌸Хорошо выглядит; Опасная за*ница; Так чертовски приятно 🔥☑️».

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