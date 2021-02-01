Українська співачка Оля Полякова вразила одкровенням про джерело своєї насолоди

Оля Полякова у своєму Instagram Stories, лежачи на ліжку, розповіла шанувальникам, як отримує задоволення, пише Politeka.net.

Співачка порадувала фанатів новим відео про те, що приносить їй насолоду. На кадрах млосна Оля Полякова лежить на ліжку всього лише в одному білосніжному халатику, пестили її втомлене тіло ніжним махровим "дотиком".

Навіть попри настільки розслаблену атмосферу, співачка не відійшла від свого знаменитого зоряного образу і одягла на голову красиву корону, прикрашену безліччю каменів, а також не стала змивати ідеальний макіяж. Зірка дивилася в камеру своїми розкосими очима, підкресленими бездоганними "стрілками", захоплюючи красою і свіжістю обличчя.

Співачка на відео злегка відкрила халатик, і фанати могли оцінити її декольте, а також "розкидані" по подушці довге світле волосся, хвилями спускалися навколо обличчя Полякової.

"Фух, я завжди отримую задоволення від добре виконаної роботи. А ви кайфуєте від своєї роботи?",- запитала Оля Полякова у шанувальників і додала: "Це, звичайно, неймовірно".

Мабуть "Королева ночі" тільки що провела один зі своїх виступів, де постала в знаменитому образі з короною, і отримала неймовірне задоволення від того, що змогла показати фанатам в рамках свого шоу.

Нагадаємо, що зовсім недавно Оля Полякова похвалилася яскравим образом на шоу" Маска", де вона була у складі зіркового журі. Співачка здивувала зміною іміджу, змінивши колір волосся на яскравий червоний відтінок, який вона підкреслила контрастним блакитним вбранням. Зірка постала в оригінальному костюмі, який підкреслив тонку талію і нескінченні ніжки, а доповнила образ крихітний капелюшок і кольорові лінзи, що змінили карі очі Полякової на яскраво-блакитні.

Нагадаємо, ще один учасник розкрив обличчя в шоу "Маска", Данилко схопився за голову: "я взагалі не очікував!"

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