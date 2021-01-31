Відома модель Інна Горячковская, яка володіє бюстом 15-го розміру, показала себе в ефектному образі

На фото Інна позувала в прозорій сукні з великим декольте. Зірка доповнила образ стильною золотою прикрасою на шиї, на якій можна побачити кулон. Горячковська дивилася в камеру, а волосся залишила розпущеним, взявшись за них рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Як можна зрозуміти, Горячковська в цьому вбранні була присутня на шоу "Звана вечеря", в якому зірка вирішила взяти участь. Модель перебувала в Києві, як можна зрозуміти по геолокації.

"Звана вечеря. Краса. Життя. Переможець", - залишила теги Інна під фото.

Фанати поставили майже 100 лайків і написали пару коментарів:

"Богиня", "Приваблива".

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Дівчина разом з подружкою втиснулася в ліфт, козирнувши з Близького ракурсу своєю неосяжною красою. Інна "упакувала" бюст в топ з тоненькими лямочками, накинувши зверху чорний піджак і шубку. Варто відзначити, поруч з такими габаритами подружка, мабуть, відчувала, що її ніби "прищемили".

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