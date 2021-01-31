Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, як підкорює пляж в білому купальнику

У Дженніфер Лопес за роки тренувань накопичилося безліч різних секретів краси, про які вона із задоволенням розповідає. Також зірка досить критична до свого зовнішнього вигляду і ретельно стежить за обговореннями її зовнішності, спростовуючи використання ботокса.

Що ж стосується фігури, артистка з гордістю демонструє всю себе як на сцені, так і на пляжі. Як видно на одному з фото, зірка не розмінюється і одягає тісні купальники в стилі рятувальниць Малібу. Підкреслюючи стегна і бюст, 51-річна артистка гуляє на пляжі з властивою їй грацією.

Фанати ж масово намагаються дізнатися секрети краси Лопес. Але за словами співачки, все досить просто: вона їсть тільки органічну їжу, виключивши раціону рафіновані продукти; вона їсть багато білка – часто робить Протеїнові коктейлі на сніданок; через щільний розклад зірка не відмовляється від перекусів; Джей Ло також не курить, не п'є і відмовилася від усіх видів кави і чаю.

Одним зі своїх ключових секретів вона вважає хороший захист від сонця. І Лопес на пляжі виблискує не просто так - вона завжди наносить багато сонцезахисного крему.

Так як зірка не просто співає на сцені, але ще і танцює, вона намагається не сковувати себе одягом. Таким чином артистка дає можливість фанатам розгледіти всі особливості її апетитною фігури, одягнувшись в облягаючі наряди.

"Це найкраща королева👑; Бразилія її просто обожнює; як можна не скоритися цій королеві! 😩 🔥 ; Так що це або бомба або пожежа 💣пора одягнутися, королева❤; це те, що ви виявите, коли знайдете в словнику слово «досконалість»; красиво 😍❤️; краса; будь ласка, тобі не 51 🗣; Я люблю тебе, Джен ❤; мені здається, ви дуже сильно стежите за собою, навіть стегна горять», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".

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