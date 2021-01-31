Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, как покоряет пляж в белом купальнике

У Дженнифер Лопес за годы тренировок накопилось множество различных секретов красоты, о которых она с удовольствием рассказывает. Также звезда довольно критична к своему внешнему виду и тщательно следит за обсуждениями ее внешности, опровергая использование ботокса.

Что же касается фигуры, артистка с гордостью демонстрирует всю себя как на сцене, так и на пляже. Как видно на одном из фото, звезда не мелочится и надевает тесные купальники в стиле спасательниц Малибу. Подчеркивая бедра и бюст, 51-летняя артистка гуляет на пляже с присущей ей грацией.

Фанаты же массово пытаются узнать секреты красоты Лопес. Но по словам певицы, все довольно просто: она ест только органическую пищу, исключив рациона рафинированные продукты; она ест много белка – часто делает протеиновые коктейли на завтрак; из-за плотного расписания звезда не отказывается от перекусов; Джей Ло также не курит, не пьет и отказалась от всех видов кофе и чая.

Одним из своих ключевых секретов она считает хорошую защиту от солнца. И Лопес на пляже сверкает не просто так – она всегда наносит много солнцезащитного крема.

Так как звезда не просто поет на сцене, но еще и танцует, она старается не сковывать себя одеждой. Таким образом артистка дает возможность фанатам разглядеть все особенности ее аппетитной фигуры, одевшись в облегающие наряды.

«Это лучшая королева👑; Бразилия ее просто обожает; Как можно не покориться этой королеве! 😩🔥; Так что это или бомба или пожар 💣пора одеться, королева❤; это то, что вы обнаружите, когда найдете в словаре слово «совершенство»; Красиво 😍❤️; красота; пожалуйста, тебе не 51 🗣; Я люблю тебя, Джен ❤; мне кажется, вы очень сильно следите за собой, даже бедра горят», - пишут пользователи.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

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