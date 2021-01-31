Зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару поділилася кадрами зі зйомок

Як передає Politeka.net, нові знімки актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



"Одного разу під Полтавою... Скоро", - повідомила артистка.

На опублікованих кадрах зі зйомок ситкому Сопонару з'явилася в спокусливому образі в компанії колег, серед яких був Юрій Ткач.

Шанувальники актриси захопилися образів улюблениці і зраділи швидкій прем'єрі.



"Вау, дикий Захід", "Клааас! Виступ прекрасної Ірен в салуні "Три бобра", "Ручку на індіанця, ручку на ковбоя... ХА... Не ревную я, просто поділився", "Краща команда у Всесвіті", - писали в коментарях під постом.



Раніше Сопонару поділилася знімком, на якому позувала в кепці і чорній безрукавці з нашивками поліції. Актриса кокетливо посміхалася і захопила новим фото, яке викликало ажіотаж в мережі.



Нагадаємо, що Ірина Сопонару посвітила принадами, залишившись без штанів: "у кадр потрапили...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару позбавила спокою, показавшись у сміливому міні: "на межі...".

Також Politeka писала, що Ірина Сопонару в пір'ї кокетливо зігнулася, змусивши чоловіків ковтати слинки:"худенька".