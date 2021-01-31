Американська фітнес-модель Ана Чері показала фігуру в нових лосинах зі стяжками

Ана є фітнес-тренером і працювала досить довгий час у великому спортзалі, де і познайомилася зі своїм чоловіком. Щоб не афішувати особисте життя, свого чоловіка Чері показує вкрай рідко, проте не соромиться замість цього показувати себе в білизні або в незвичайних костюмах.

Наприклад, на фан-акаунті поділилися знімком, на якому Ана блищала в нових болотного кольору лосинах зі стяжками і коротенькому ТОПі без рукавів. Акцент Чері зробила на своїх формах, адже їх ідеально почеркнули ті самі лосини, які вона створила як модель, що представляє марку її одягу.

Повернувшись спиною до камери, Чері вдалося заінтригувати мережу:

"Виглядає так чудово 😍; маленька крихітка. Але це приємно; абсолютно гаряче; Краса красивої жінки, дуже приваблює; красива фігура ❤️; Вау, дуже красива ж; Ого, дитинко, гаряча; ви дуже красива і дуже солодка жінка; збільшується кожен день; Que Buen Pedorro; дівчинка пружна мрія».

Також раніше спеціально перед настанням дня Святого Валентина дівчина вирішила приміряти зухвалий образ, що складається з рожевої білизни і чорних портупей. У ролику Ана прикриває бюст руками, притримуючи також кілька рожевих троянд, показує сідниці і не забуває при цьому найголовніше приховати від уважних користувачів.

"Чи можу я бути твоїм Купідоном? 💓 Поговори зі мною там. # валентинка Будьте готові до всього, що я хочу побачити на моєму акаунті» - розповідає Ана.

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