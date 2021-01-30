Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала пекучий знімок

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

Вона активно постить знімки в Instagram, на яких постає в занадто сміливих наряд. Нові знімки не стали винятком.

Квітко позує в крихітному мереживному топі, який ледь утримує її пишний бюст, і облягаючих штанях білого відтінку. З їх допомогою знаменитість вигідно підкреслила свої апетитні жіночні форми і тонку талію, а також вкотре прорекламувала одяг для пишнотілих жінок.

Модель позує, приймаючи різні пози, демонтруючи свої знамениті форми у всій красі. Користувачам мережі вона запропонувала обрати найкраще з фото і написати про це в коментарях.

Її підписники не стали чекати, щоб зробити це. Крім того, вони засипали "російську Кардашьян" компліментами.

"Так жарко", "Ти виглядаєш приголомшливо на всіх трьох", " найбажаніша жінка на планеті😍", " найгарячіша жінка світу! Браво! ❤️❤️🔥🔥👏👏", "Красивий ангел в білому❤", " блін ... ти все виставляєш напоказ", "Ось де ідеал".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах.