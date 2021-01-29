Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, спантеличила гарячим кадром
Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала вельми відвертий знімок. На фото Мішель постала в прозорих штанях, через які проглядалася нижня білизна співачки. Зверху на артистці красувався мініатюрний топ, який ледь зміг прикрити найінтимніше. Знизу бюст молоденької красуні так і норовив випасти, утримуваний лише клаптиком тканини. Пікантності костюму надали завязочки по всьому тілу.
Андраде вмостилася на підлозі. Судячи з усього, фото було зроблено в процесі танцю. Вона відкинулася назад, даючи можливість розгледіти своє ідеальне тіло.
"Настрій сьогодні-п'ятниця. Вже тиждень перебуваю в Києві!) Зустріло мене це місто дуже тепло! І встигла вже побувати на двох святах! Вперше у своєму житті була на дівич-вечорі. А вчора була дуже приємна зустріч, і сподіваюся незабаром поділюся процесом", - зазначила Мішель.
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За короткий час в коментарях залишили масу приємних слів. Шанувальники прийшли в захват від відвертого фото зірки.
"Нічо так, симпатична поза", "фігура топ", " чому так красиво?", "А топіка розміром побільше не було?", "Пушка", «дуже зухвало", "Цицюцьом", "Ти вогонь", "Моя дєтка", "Гаряче!",- пишуть користувачі Мережі.
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