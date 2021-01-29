Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, озадачила горячим кадром

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала весьма откровенный снимок. На фото Мишель предстала в прозрачных штанах, через которые просматривалось нижнее белье певицы. Сверху на артистке красовался миниатюрный топ, который едва смог прикрыть самое интимное. Снизу бюст молоденькой красотки так и норовил выпасть, удерживаемый лишь клочком ткани. Пикантности наряду придали завязочки по всему телу.

Андраде умостилась на полу. Судя по всему, фото было сделано в процессе танца. Она откинулась назад, давая возможность рассмотреть свое идеальное тело.

«Настроение сегодня- пятница. Уже неделю нахожусь в Киеве!) Встретил меня этот город очень тепло! И успела уже побывать на двух праздниках! Впервые в своей жизни была на девичнике. А вчера была очень приятная встреча, и надеюсь в скором времени поделюсь процессом», - отметила Мишель.

За короткое время в комментариях оставили массу приятных слов. Поклонники пришли в восторг от откровенного фото звезды.

«Ничо так, симпатичная поза», «Фигура топ», «Почему так красиво?», «А топика размером побольше не было?», «Пушка», «очень дерзко», «Цицюцьом», «Ты огонь», «Моя детка», «Горячо!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишель Андраде в кожаном лифчике неожиданно высказалась о жизни в Украине: "Именно эта страна...".

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