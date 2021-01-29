Американська фітнес-модель Ана Чері у підв'язках і рожевій білизні влаштувала незвичайну фотосесію

Ана намагається демонструвати на своїй сторінці досить провокаційні кадри, що привертають увагу шанувальників до її образу життя. Спортсменка багато займається в спортзалі, влаштовує на пляжі пікантні фотосесії і любить міняти образи вдома, виблискуючи білизною.

Спеціально перед настанням дня Святого Валентина дівчина вирішила приміряти зухвалий образ, що складається з рожевої білизни і чорних портупей. У ролику Ана прикриває бюст руками, притримуючи також кілька рожевих троянд, показує сідниці і не забуває при цьому найголовніше приховати від уважних користувачів.

"Чи можу я бути твоїм Купідоном? 💓 Поговори зі мною там. # валентинка Будьте готові до всього, що я хочу побачити на моєму акаунті» - розповідає Ана.

Фанати відразу відповіли:

"Гаряча; красивий малюк😮 🔥❤; так, будь ласка; худий поетичний динаміт! 👌 🏾 ; Як, чорт візьми, твоє тіло виглядає таким гладким і ідеальним😂 🔥❤️; ти дуже красива і чуттєва жінка моя платонічна любов; мені б це сподобалося😍 😍 🔥; ці крила занадто маленькі🤔 🤔 🤤; 💜 🔥 приголомшлива крихта».

Також ми писали, на одному з фото, в білому бікіні і зі спущеною сорочкою на пляжі, Чері вирішила прогулятися на узбережжі і показати за одне своє засмагле тіло, яким так пишається. Завдяки постійним тренуванням, Ана запевняє, що у неї немає необхідності в дієтах, їй досить правильно харчуватися.

Варто відзначити, що дівчина багато уваги приділяє своєму раціону, часто п'є вітаміни і не любить розповідати про те, чи робила уколи краси, хоча її про це часто запитують.

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