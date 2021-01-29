Американская фитнес-модель Ана Чери в подвязках и розовом белье устроила необычную фотосессию

Ана старается демонстрировать на своей странице довольно провокационные кадры, привлекающие внимание поклонников к ее образу жизни. Спортсменка много занимается в спортзале, устраивает на пляже пикантные фотосессии и любит менять образы дома, сверкая бельем.

Специально перед наступлением дня Святого Валентина девушка решила примерить дерзкий образ, состоящий из розового белья и черных портупей. В ролике Ана прикрывает бюст руками, придерживая также несколько розовых роз, показывает ягодицы и не забывает при этом самое главное скрыть от внимательных пользователей.

«Могу я быть твоим Купидоном? 💓 Поговори со мной там. # валентинка Будьте готовы ко всему, что я хочу увидеть на моем аккаунте» - рассказывает Ана.

Фанаты сразу ответили:

«Горячая; Красивый малыш😮🔥❤; Да, пожалуйста; Худой поэтический динамит! 👌🏾; Как, черт возьми, твое тело выглядит таким гладким и идеальным 😂🔥❤️; Чувственный прогиб был; ты очень красивая и чувственная женщина моя платоническая любовь; Мне бы это понравилось 😍😍🔥; Эти крылья слишком маленькие 🤔 🤔 🤤; 💜🔥 потрясающая крошка».

Также мы писали, на одном из фото, в белом бикини и со спущенной рубашкой на пляже, Чери решила прогуляться на побережье и показать за одно свое загорелое тело, которым так гордится. Благодаря постоянным тренировкам, Ана уверяет, что у нее нет необходимости в диетах, ей достаточно правильно питаться.

Стоит отметить, что девушка много внимания уделяет своему рациону, часто пьет витамины и не любит рассказывать о том, делала ли уколы красоты, хотя ее об этом часто спрашивают.

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