Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі показала, як проводить час в ресторані

Популярна модель завжди дивувала фігурою на своїх фото – домашніх або модних кадрах з фотосесій. Причому справа не тільки в яскравій і навіть екзотичною зовнішності. Багато в чому шанувальники звертають увагу також на одяг Емілі, яка залишає пікантні акценти. Кроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою є головними фішками знаменитості.

Як видно на фото, модель навіть в публічних місцях не буде скромничати і з легкістю може з'явитися в одному піджаку на голоді. З тих пір як дівчина створила свій бренд, вона намагається так чи інакше його прорекламувати. Як можна помітити, на тлі об'ємних речей точена фігура і пишні форми Емілі помітно виділяються.

Такий акцент надає Ратаковскі впевненої зухвалості, а також інтризі. Чоловік зірки також не проти того, щоб його приваблива дружина відчувала себе комфортно в будь-якому образі.

"Я хочу такий піджак!; Ви приголомшлива красуня!; Шалено красива; ви виглядаєте так піднесено і сміливо, мені подобається; Вау, це безумство🔥 головне блюдо дня; ти прекрасна своєю чарівністю, особливо в цьому піджаку; Супер пупер постріл;Балін це курага на задньому тлі😋; гаряча дамочка, бідні люди забули про свою їжу».

Раніше на фан-акаунті показали стильний знімок з вечеряє моделлю. Емілі позувала за столиком, показуючи смачні млинці зі сметаною. При цьому Ратаковскі для походу в ресторан вибрала незвичайний наряд пудрового відтінку з досить тісним декольте, яке зовсім не приховало її бюст.

Як можна помітити, зараз супермодель ні в чому собі не відмовляє і з легкістю демонструє, як насолоджується життям. Схоже, змінилася не тільки фігура Емілі, але і її смаки, адже тепер їй не доводиться дотримуватися занадто строгий раціон.

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