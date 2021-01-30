Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как проводит время в ресторане

Популярная модель всегда удивляла фигурой на своих фото – домашних или модных кадрах из фотосессий. Причем дело не только в яркой и даже экзотичной внешности. Во многом поклонники обращают внимание также на одежду Эмили, которая оставляет пикантные акценты. Кроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя являются главными фишками знаменитости.

Как видно на фото, модель даже в публичных местах не будет скромничать и с легкостью может появиться в одном пиджаке на голоде тело. С тех пор как девушка создала свой бренд, она старается так или иначе его прорекламировать. Как можно заметить, на фоне объемных вещей точеная фигура и пышные формы Эмили заметно выделяются.

Такой акцент придает Ратаковски уверенной дерзости, а также интриге. Муж звезды также не против того, чтобы его привлекательная супруга чувствовала себя комфортно в любом образе.

«Я хочу такой пиджак!; Вы потрясающая красотка!; Безумно красивая; Вы выглядите так возвышенно и смело, мне нравится; Вау, это безумие🔥 главное блюдо дня; Ты прекрасна своим очарованием, особенно в этом пиджаке; Супер пупер выстрел; Балин это курага на заднем фоне 😋;Горячая дамочка, бедные люди забыли про свою еду».

Ранее на фан-аккаунте показали стильный снимок с ужинающей моделью. Эмили позировала за столиком, показывая вкусные блинчики со сметаной. При этом Ратаковски для похода в ресторан выбрала необычный наряд пудрового оттенка с довольно тесным декольте, которое совсем не скрыло ее бюст.

Как можно заметить, сейчас супермодель ни в чем себе не отказывает и с легкостью демонстрирует, как наслаждается жизнью. Похоже, изменилась не только фигура Эмили, но и ее вкусы, ведь теперь ей не приходится соблюдать слишком строгий рацион.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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