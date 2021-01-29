Українська співачка Настя Каменських блиснула формами у відкритому купальнику

Як передає Politeka.net, фото артистки з'явилося на фан-сторінці в Instagram.

Каменських відображена в чорному міні-бікіні з модним принтом у вигляді жовтих лимонів. Пляжний образ вона доповнила модними масивними чорними сонцезахисними окулярами.

Також Настя надягла витончений ланцюжок з маленьким кулоном і невеликі сережки. Волосся вона зібрала, хоча з окремими пасмами грається вітер.

Каменських нахилила голову і виставила язик. Фото зроблено знизу, через що ракурс вийшов досить цікавим.

Відзначимо, схоже, що фото зроблено під час відпочинку на яхті, оскільки вдалині видніється берег.

Спекотне фото не залишило байдужими користувачів мережі. Шанувальники артистки захоплюються її формами.

"Настена, ти ласуна», «відрив голови», "квітка Карибського моря", - пишуть в коментарях.

Додамо також, що швидше за все фото було зроблено ще до того, як Каменських серйозно взялася за свою фігуру і зайнялася схудненням. На свіжих фото з відпочинку на Мальдівах співачка виглядає стрункішою.

Нагадаємо, Каменських притиснула кучерявого красеня до грудей, Потап залишився не при справах: фото жарких обіймів.

Як повідомляла Politeka, заведена Каменських побалувалася в роздягальні, нарвавшись на жорстку критику: "Пора народжувати, а не…»

Також Politeka писала, що Потап кардинально змінив імідж і засвітив Каменських в несподіваному місці: "дружина завжди поруч".