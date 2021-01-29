Украинская певица Настя Каменских блеснула формами в открытом купальнике

Как передает Politeka.net, фото артистки появилось на фан-страничке в Instagram.

Каменских запечатлена в черном мини-бикини с модным принтом в виде желтых лимонов. Пляжный образ она дополнила модными массивными черными солнцезащитными очками.

Также Настя надела изящную цепочку с маленьким кулоном и небольшие сережки. Волосы она собрала, хотя с отдельными прядями играется ветер.

Каменских наклонила голову и выставила язык. Фото сделано снизу, из-за чего ракурс получился довольно интересным.

Отметим, похоже, что фото сделано во время отдыха на яхте, поскольку вдалеке виднеется берег.

Жаркое фото не оставило равнодушными пользователей Сети. Поклонники артистки восхищаются ее формами.

«Настена, ты сластена», «Отрыв башки», «Цветок Карибского моря», - пишут в комментариях.

Добавим также, что скорее всего фото было сделано еще до того, как Каменских серьезно взялась за свою фигуру и занаялась похудением. На свежих фото с отдыха на Мальдивах певица выглядит стройнее.

Напомним, Каменских прижала кучерявого красавца к груди, Потап остался не у дел: фото жарких объятий.

Как сообщала Politeka, заведенная Каменских побаловалась в раздевалке, нарвавшись на жесткую критику: «Пора рожать, а не…»

Также Politeka писала, что Потап кардинально сменил имидж и засветил Каменских в неожиданном месте: "Жена всегда рядом".