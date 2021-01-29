Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес здивувала пишними формами в леопардових лосинах

У багатьох 51-річна знаменита співачка Дженніфер Лопес викликає подив, адже артистка не дріб'язкова-завжди з'являється на концертах в пікантному вигляді, не соромиться демонструвати форми на пляжі, а також запевняє, що створила унікальну косметику. При цьому Дженніфер заявляє, що з собою нічого не робила і її зовнішній вигляд — тільки її власна заслуга.

Нещодавно фанати поділилися яскравими кадрами, на яких Лопес в домашньому вигляді прогулювалася на вулиці. Співачка прогулялася в білій майці, яку після задерла і похвалилася пресом, а після показала форми на камеру, повернувшись доком. Лопес блиснула сідницями в леопардових лосинах.

Схоже, зірка намагається не розслаблятися і приводить себе в порядок, адже останнім часом все частіше з'являються фото, на яких вона в не найвдалішому вигляді.

"Як і повинна бути королева; ти така ж на пляжі, так?; будь ласка, тобі не 51🗣 🗣; красиво😍❤; так що бомба💣❤️; Я люблю тебе, Джен❤; твоє тіло - щось ще, вау, вау >; так красиво ти виглядаєш як улюблена істота Бога; нестаріюча королева !!!!; мені здається, вона небезпечніше кішечки; вам пора на сафарі, левиця».

Раніше відпочиваючі разом з Лопес вирішили викрити зірку і поділилися кадрами в Instagram.

На фото Лопес в чорному купальнику прогулялася по пляжу і вирішила зайнятися серфінгом з веслом. Під час активного відпочинку шанувальники і застали зірку. Причому далеко не в найкращому вигляді.

Судячи з усього, за останній час Дженніфер Лопес помітно погладшала. І хоча на останніх своїх фото вона виглядає відмінно, в реальності виявилося, що Лопес набрала зайвого на боках, талії і стегнах, а також по фігурі вже помітний целюліт.

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