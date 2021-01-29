Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила пышными формами в леопардовых лосинах

У многих 51-летняя знаменитая певица Дженнифер Лопес вызывает удивление, ведь артистка не мелочится – всегда появляется на концертах в пикантном виде, не стесняется демонстрировать формы на пляже, а также уверяет, что создала уникальную косметику. При этом Дженнифер заявляет, что с собой ничего не делала и ее внешний вид — только ее собственная заслуга.

Недавно фанаты поделились яркими кадрами, на которых Лопес в домашнем виде прогуливалась на улице. Певица прогулялась в белой майке, которую после задрала и похвасталась прессом, а после показала формы на камеру, повернувшись доком. Лопес сверкнула ягодицами в леопардовых лосинах.

Похоже, звезда старается не расслабляться и приводит себя в порядок, ведь в последнее время все чаще появляются фото, на которых она в не самом удачном виде.

«Как и должна быть королева; ты такая же на пляже, да?; пожалуйста, тебе не 51 🗣🗣; Красиво 😍❤;Так что бомба 💣 ❤️; Я люблю тебя, Джен ❤; твое тело - что-то еще, вау, вау >; так красиво ты выглядишь как любимое существо бога; нестареющая королева !!!!; мне кажется, она опаснее кошечки; вам пора на сафари, львица».

Ранее отдыхающие вместе с Лопес решили разоблачить звезду и поделились кадрами в Инстаграм.

На фото Лопес в черном купальнике прогулялась по пляжу и решила заняться серфингом с веслом. Во время активного отдыха поклонники и застали звезду. Причем далеко не в самом лучшем виде.

Судя по всему, за последнее время Дженнифер Лопес заметно располнела. И хотя на последних своих фото она выглядит отлично, в реальности оказалось, что Лопес набрала лишнего на боках, талии и бедрах, а также по фигуре уже заметен целлюлит.

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