Молода українська телеведуча Леся Нікітюк показала схудлу фігуру в новому яскравому бікіні
Леся проводить активний відпочинок на Мальдівах, де відмінно проводить час і показує, як веселиться на узбережжі, милується рибками і прогулюється в нових бікіні. Перед тим як відправитися на пляж, також Нікітюк розбурхала фігурою в небесно-блакитному купальнику з тонкими зав'язками.
Пару тижнів тому Леся показала, як набрала зайвого в зоні талії і жартома розкрила секрет незвичайного схуднення. Цього разу на фото видно, як змінилася фігура Лесі і як помітно вона скинула зайве в талії.
Схоже, активний відпочинок, багато піших прогулянок і водні процедури дозволили Нікітюк схуднути без особливих зусиль. В одному з Сторісів телеведуча навіть показала, як розтягнулася її нижня білизна.
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Як видно, незважаючи на повний релакс, одна неприємна ситуація все ж трохи затьмарила відпочинок Лесі. У подальших "сторіз" зірка поскаржилася на погану якість свого бікіні. А саме-плавки втратили форму і розтягнулися буквально за кілька днів її перебування на острові.
Нікітюк раніше розповідала: вона не обмежує себе строгими дієтами, так як у неї немає на це часу. Однак вона виключила деякі продукти зі свого раціону, зірка не їсть: картопля, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти. Також Леся періодично практикує інтервальне голодування.
Нагадаємо, після свят Леся показала на відео, як поправилася і як зайва вага відбилася на її талії.
Не обійшлося і без звичних лайфхаків по схудненні. Для цього Леся попросила допомоги у дівчинки Олі, яка стояла за її спиною і притримувала талію Лесі, ховаючи зайві складки. Примітно, що ще рік тому після свят зірка заявляла, що не займається дієтами.
"Живий фотошоп😂; зручна функція😂; Мені потрібна така Оля😘; можна маленького чоловічка з собою возити, чисто для талії; Леся - вогонь обож обожнюю); Слууушай, Ле, а можна Олю позичити?))))😆; ахаха найкраща😂❤️; Як перестати це дивитися? 😂 ; Клас взяла на замітку🔥; чоловіки бояться таку красу".
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
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