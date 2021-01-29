Молодая украинская телеведущая Леся Никитюк показала похудевшую фигуру в новом ярком бикини

Леся проводит активный отдых на Мальдивах, где отлично проводит время и показывает, как веселится на побережье, любуется рыбками и прогуливается в новых бикини. Перед тем как отправиться на пляж, также Никитюк взбудоражила фигурой в небесно-голубом купальнике с тонкими завязками.

Пару недель назад Леся показала, как набрала лишнего в зоне талии и в шутку раскрыла секрет необычного похудения. В этот раз на фото видно, как изменилась фигура Леси и как заметно она сбросила лишнее в талии.

Похоже, активный отдых, много пеших прогулок и водные процедуры позволили Никитюк похудеть без особых усилий. В одном из Сторисов телеведущая даже показала, как растянулось её нижнее белье и оно совершенно непригодно после того, как она сбросила лишнее.

Примечательно, что Никитюк ранее рассказывала: она не ограничивает себя строгими диетами, так как у нее нет на это времени. Однако она исключила некоторые продукты из своего рациона, звезда не ест: картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты. Также Леся периодически практикует интервальное голодание.

Напомним, после праздников Леся показала на видео, как поправилась и как лишний вес отразился на ее талии.

Не обошлось и без привычных лайфхаков по похудении. Для этого Леся попросила помощи у девочки Оли, которая стояла за ее спиной и придерживала талию Леси, пряча лишние складки. Примечательно, что еще год назад после праздников звезда заявляла, что не занимается диетами.

«Живой фотошоп😂; Удобная функция😂; Мне нужна такая Оля😘; Можно маленького человечка с собой возить, чисто для талии; Леся - огонь🔥 обожаю); Слууушай, Ле, а можно Олю одолжить?))))😆; ахаха лучшая😂❤️; Как перестать это смотреть? 😂; Класс взяла на заметку🔥; Мужчины боятся такую красоту".

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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