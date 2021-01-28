Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе і розповіла про захід

На фото Надя показала себе в светрі і без штанів. Дівчина розставила ніжки, а пальчиком відтягнула губу, додаючи особливої іскри знімку. Волосся у Дорофєєвої залишилися розпущеним, а дивилася красуня в камеру. Співачка показала практично три ідентичних знімка, які викликали захват у фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Афіша на сьогодні.

15.00-прямий ефір тут, в Insta - про шоу"Голос країни".

‼️ Поговоримо з вами про перший випуск, про зйомки сліпих прослуховувань, повідвечаю на ваші запитання, а також познайомлю вас з першими учасницями моєї команди.

20.00-вийде довгоочікуваний" BALI " влог !!!!

І до речі, буде він у новому форматі) не забудьте і приходьте ввечері на перегляд", - написала Надя.

Фанати поставили майже 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", " Надь, а старі влоги плануєш повертати?) ", "Вау, який сьогодні день, ми готові"," любимо шалено", " Ох, яка губка:)", "дивовижно красива", "піду куплю попкорну побільше)))", "Надя, а це правда, що ти вагітна?".

Ми повідомляли, що екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва збентежила публіку несподіваним кадром.

Так, Надя епатувала своїм зухвалим виглядом і зухвалою витівкою. Дівчина позувала в розтягнутому светрі оверсайз бежевого відтінку, при цьому була без штанів або спідниці.

Нагадаємо, Дорофєєва розкрила сорочку перед Дантесом, показавши красу в кидком ліфчику

А ще Politeka писала, що Дорофєєва в безсоромному топі показала моменти, які її вразили на " Голос країни"

Також Politeka повідомляла, що зухвала Дорофєєва в сміливому топі розбурхала кадром за лаштунками "Голосу країни"



