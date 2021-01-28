Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя и рассказала о мероприятии
На фото Надя показала себя в свитере и без штанов. Девушка расставила ножки, а пальчиком оттянула губу, добавляя особой искры снимку. Волосы у Дорофеевой остались распущенными, а смотрела красотка в камеру. Певица показала практически три идентичных снимка, которые вызвали восторг у фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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20.00 - выйдет долгожданный “BALI” влог !!!!
И кстати, будет он в новом формате) не забудьте и приходите вечером на просмотр", - написала Надя.
Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Надь, а старые влоги планируешь возвращать?)", "Вау, какой сегодня день, мы готовы", "Любим безумно", "Ох, какая губка :)", "изумительно красивая", "Пойду куплю попкорна побольше)))", "Надя, а это правда, что ты беременна?".
Мы сообщали, что экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева обескуражила публику неожиданным кадром.
Так, Надя эпатировала своим вызывающим видом и дерзкой выходкой. Девушка позировала в растянутом свитере оверсайз бежевого оттенка, при этом была без штанов или юбки.
Напомним, Дорофеева распахнула рубаху перед Дантесом, показав красоту в броском лифчике
А еще Politeka писала, что Дорофеева в бесстыжем топе показала моменты, которые ее впечатлили на "Голос країни"
Также Politeka сообщала, что дерзкая Дорофеева в смелом топе взбудоражила кадром за кулисами "Голосу країни"