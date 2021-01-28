Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя и рассказала о мероприятии

На фото Надя показала себя в свитере и без штанов. Девушка расставила ножки, а пальчиком оттянула губу, добавляя особой искры снимку. Волосы у Дорофеевой остались распущенными, а смотрела красотка в камеру. Певица показала практически три идентичных снимка, которые вызвали восторг у фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Афиша на сегодня.

15.00 - ПРЯМОЙ ЭФИР тут, в Insta - о шоу "Голос Страны".

‼️ Поговорим с вами о первом выпуске, о съемках слепых прослушиваний, поотвечаю на ваши вопросы, а также познакомлю вас с первыми участницами моей команды.

20.00 - выйдет долгожданный “BALI” влог !!!!

И кстати, будет он в новом формате) не забудьте и приходите вечером на просмотр", - написала Надя.

Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Надь, а старые влоги планируешь возвращать?)", "Вау, какой сегодня день, мы готовы", "Любим безумно", "Ох, какая губка :)", "изумительно красивая", "Пойду куплю попкорна побольше)))", "Надя, а это правда, что ты беременна?".

Мы сообщали, что экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева обескуражила публику неожиданным кадром.

Так, Надя эпатировала своим вызывающим видом и дерзкой выходкой. Девушка позировала в растянутом свитере оверсайз бежевого оттенка, при этом была без штанов или юбки.

Напомним, Дорофеева распахнула рубаху перед Дантесом, показав красоту в броском лифчике

А еще Politeka писала, что Дорофеева в бесстыжем топе показала моменты, которые ее впечатлили на "Голос країни"

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дорофеева в смелом топе взбудоражила кадром за кулисами "Голосу країни"



