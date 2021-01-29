Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, підкорила фігурою в купальнику
Модель щоразу вражає шанувальників жаркими формами, передає Politeka.net. Зірка закрутила голову в образі, який вони досі згадують.
Так, в одній з груп опублікували гарячий вказаний знімок. Модель позувала в купальному вбранні зі стразиками.
Наряд майже зливався з кольором шкіри і був практично невидимим.
Ніжна тканина обтягнула шикарні вигини Анастасії, підкресливши пишні груди і тонку талію.
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Крім цього, крій спокусливого купальника оголив "шовкові" сідниці знаменитості.
Квітко відкинула голову назад, в її вусі блищала кругла сережка. Вона відкрила губи й дивилася в камеру.
За дві години пост зібрав кілька десятків лайків.
Користувачі мережі також написали багато приємного в бік палючої красуні.
"Ти просто вогонь", - написав один з шанувальників.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко народилася в Калінінграді. З дитинства вона мріяла стати моделлю. Однак в місцевому модельному агентстві вона не користувалася популярністю через свої нестандартні параметри.
Популярність їй принесли знімки в соцмережі, коли на неї звернув увагу один з відомих фотографів. Чоловік був вражений об'ємами майбутньої зірки і її тонкою талією.
Після серії знімків, красуня стала набирати популярність і зараз не здає позицій.
Модель вже давно живе в США, де продовжує будувати кар'єру.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко блиснула пружними "булочками", розвернувшись спиною:"королівська кров".
Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко показала " широту душі "в кофті з глибоким вирізом:"Надувні кульки".
Також Politeka писала, що Анастасія Квітко без білизни в занадто тонкій сукні показала стирчить красу:"Божественна жінка".