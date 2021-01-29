Відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, здивувала гарячим роликом
На кадрах Анастасія показала себе в халатику. Зірка підійшла до камери, а після цього розвернулася спиною і скинула його. Як виявилося, дівчина була без білизни і хвалилася ефектною фігурою. Кумейко трохи розмила відео, щоб не було занадто пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Те, що діється у вас в голові, куди цікавіше того, що відбувається зовні", - написала зірка під фото.
Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:
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"У мене щось з лінзами. Завтра до офтальмолога", " це так)))..і знайомство з психічних розладів, куди цікавіше, збіги за інтересами" ," я один до кінця не можу подивитися?) ", "А те, що діється у вас в душі або душі - ще цікавіше", " навіщо стільки працювати над собою, робити таку красу, ховати від оточуючих і дражнити? Я гублюся в сенсах".
Ми писали, що екс-учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко вразила шанувальників розкутою витівкою в сміливому образі.
Красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в одному лише чорному шкіряному піджаку. Верхній одяг прикрив тіло співачки до стегон, а нижче відкрився спокусливий вигляд на її голі ніжки.
Нагадаємо, екс-Nikita без сорому і білизни розсунула ніжки, показавши ідеальну позу
А ще Politeka писала, що екс-Nikita з подружками помірялися довжиною ніжок після душу
Також Politeka повідомляла, що стильна екс-Nikita прикувала увагу до пишних форм у блискучому ліфчику