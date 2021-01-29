Известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, удивила горячим роликом

На кадрах Анастасия показалаась в халатике. Звезда подошла к камере, а после этого развернулась спиной и сбросила его. Как оказалось, девушка была без белья и хвасталась эффектной фигурой. Кумейко немного размыла видео, чтобы не было слишком пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"То, что творится у вас в голове, куда интереснее того, что происходит снаружи", - написала звезда под фото.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"У меня что-то с линзами. Завтра к офтальмологу", "Это да))) ..и знакомство по психическим расстройствам,куда интереснее, совпадения по интересам", "Я один до конца не могу посмотреть?)", "А то,что творится у вас в дУше или душЕ - ещё интереснее", "Зачем столько работать над собой, делать такую красоту, прятать от окружающих и дразнить? Я теряюсь в смыслах".

Мы писали, что экс-участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко поразила поклонников раскованной выходкой в смелом образе.

Красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в одном лишь черном кожаном пиджаке. Верхняя одежда прикрыла тело певицы до бедер, а ниже открылся соблазнительный вид на ее голые ножки.

Напомним, экс-Nikita без стыда и белья раздвинула ножки, показав идеальную позу

А еще Politeka писала, что экс-Nikita с подружками померялись длиной ножек после душа

Также Politeka сообщала, что стильная экс-Nikita приковала внимание к пышным формам в сверкающем лифчике



