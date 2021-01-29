Известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, удивила горячим роликом
На кадрах Анастасия показалаась в халатике. Звезда подошла к камере, а после этого развернулась спиной и сбросила его. Как оказалось, девушка была без белья и хвасталась эффектной фигурой. Кумейко немного размыла видео, чтобы не было слишком пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"То, что творится у вас в голове, куда интереснее того, что происходит снаружи", - написала звезда под фото.
Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:
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Мы писали, что экс-участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко поразила поклонников раскованной выходкой в смелом образе.
Красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в одном лишь черном кожаном пиджаке. Верхняя одежда прикрыла тело певицы до бедер, а ниже открылся соблазнительный вид на ее голые ножки.
Напомним, экс-Nikita без стыда и белья раздвинула ножки, показав идеальную позу
А еще Politeka писала, что экс-Nikita с подружками померялись длиной ножек после душа
Также Politeka сообщала, что стильная экс-Nikita приковала внимание к пышным формам в сверкающем лифчике