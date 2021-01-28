Телеведуча Леся Нікітюк безсовісно похвалилася своїм відпочинком в екзотичній країні

Як передає Politеka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала свій ідеальний і безтурботний ранок на курорті.

Леся в солом'яному капелюшку і сонцезахисних окулярах, сидячи на терасі біля басейну, провела камерою навколо, показавши фантастичний пейзаж тропічного раю. Приємним "бонусом" для її фанатів стало те, що вона була без ліфчика (принаймні, в об'єктив потрапило тільки її дивовижне, нічим не прикрите декольте).

Нікітюк, зглянувшись над українцями, вирішила хоч якось (чарівним чином) поділитися сонячною погодкою.

"Доброго ранку! Всім, кому холодно, посилаю вам тепло... щоб вам в штанцях було тепло!", - вимовила радісна телеведуча, посміхнувшись в кінці.

Незважаючи на повний релакс, одна неприємна ситуація все ж трохи затьмарила відпочинок Лесі. У подальших "сторіз" зірка поскаржилася на погану якість свого бікіні. А саме - плавки втратили форму й розтягнулися буквально за кілька днів її перебування на острові.

"Подивіться на ці труси - чотири дні, а трусам вже гаплик. Це гі*но собаче просто, або гі*но котяче... У 21 столітті не навчитися робити купальники - це, гріш вам ціна, хлопці!", - заявила Никитюк.

Крім того, дівчина показала себе ще й в міні-спідничці, яка йшла в комплекті з купальником. Леся вирішила, що вона потрібна, як раз для того, щоб прикритися, коли труси вже можна буде "натягувати на слона".

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