Телеведущая Леся Никитюк бессовестно похвасталась своим отдыхом в экзотической стране

Как передает Politеka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала свое идеальное и беззаботное утро на курорте.

Леся в соломенной шляпке и солнцезащитных очках, сидя на террасе возле бассейна, провела камерой вокруг, показав фантастический пейзаж тропического рая. Приятным "бонусом" для ее фанатов стало то, что она была без лифчика (по крайней мере, в объектив попало только ее изумительное, ничем не прикрытое декольте).

Никитюк, сжалившись над украинцами, решила хоть как-то (волшебным образом) поделиться солнечной погодкой.

"Доброе утро! Всем, кому холодно, посылаю вам тепло... чтобы вам в штанишках было тепло!", - произнесла радостная телеведущая, улыбнувшись в конце.

Несмотря на полный релакс, одна неприятная ситуация все же немного омрачила отдых Леси. В дальнейших "сториз" звезда пожаловалась на плохое качество своего бикини. А именно - плавки утратили форму и растянулись буквально за несколько дней ее пребывания на острове.

"Посмотрите на эти трусы - четыре дня, а трусам уже гаплык. Это га*но собачье просто, или га*но кошачье... В 21 веке не научиться делать купальники - это, грош вам цена, ребята!", - заявила Никитюк.

Кроме того, девушка показала себя еще и в мини-юбочке, которая шла в комплекте с купальником. Леся решила, что она нужна, как раз для того, чтобы прикрыться, когда труси уже можна будет "натягивать на слона".

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