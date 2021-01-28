Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", запаморочила голову спокусливим образом

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в незвичайній "повітряній" сукні.

Ніби закутана в досвітній серпанок, Ксенія позувала в наряді насиченого сірого відтінку, задерши довгий шлейф з рюш.

Мішина хижо подивилася в камеру, вивільнивши всю свою пристрасть.

У підписі актриса дала фанатам пораду, що потрібно робити, щоб знайти себе і отримати свою справу життя.

"Сьогодні, спілкуючись з вами на тему самореалізації, я згадала як проходила свій шлях і відчула дуже приємні емоції, навіть незважаючи на те, що він далеко не завжди виявлявся легким", - йдеться в повідомленні.

Наостанок, зірка склала чек-лист з напуттів: пробуйте нове, будьте чесними з собою, дійте, потім розберетеся, хваліть себе, не бійтеся помилок і ставте перед собою амбітні цілі, але розбивайте на маленькі відрізки шляху.

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"І найголовніше: вірте в себе і пам'ятайте - темніше за все в досвітню годину! ❤️ А що б ви додали в свій чек лист?", - підсумувала Ксенія.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ось це Саші пощастило 😂❤️💚 ви прекрасні😍"

"Нереальна красууууня♥️😍"

"Несамовито красива і витончена!😍💗"

"Вооу сильно 💔 я додала б ще вихід із зони комфорту"

"А ти заплутана в диму)))"

Раніше ми повідомляли, обранець Мішиної, переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт зізнався, за що йому соромно перед коханою.

"Це, напевно, коли я щось пообіцяв і не зробив... Це прям такий осад", - сказав хлопець, дивлячись в очі Ксенії.

Нагадаємо, вже не "Холостячка" Мішина здивувала нічними забавами з Еллертом в джакузі, збентеживши сина Платона: "він завжди..."

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина видала бридку правду про коханого, розповівши про насильство в сім'ї: "поліція просто ігнорувала..."

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