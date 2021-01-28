Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", вскружила голову соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в необычном "воздушном" платье.

Будто укутанная в предрассветную дымку, Ксения позировала в наряде насыщенного серого оттенка, задрав длинный шлейф из рюш.

Мишина хищно посмотрела в камеру, высободив всю свою страсть.

В подписи актриса дала фанатам совет, что нужно делать, чтобы найти себя и получить свое дело жизни.

"Сегодня, общаясь с вами на тему самореализации, я вспомнила как проходила свой путь и ощутила очень приятные эмоции, даже несмотря на то, что он далеко не всегда оказывался легким", - говорится в сообщении.

Напоследок, звезда составила чек-лист из напутствий: пробуйте новое, будьте честными с собой, действуйте, потом разберётесь, хвалите себя, не бойтесь ошибок и ставьте перед собой амбициозные цели, но разбивайте на маленькие отрезки пути.

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"И самое главное: верьте в себя и помните - темнее всего в предрассветный час! ❤️ А что бы вы добавили в свой чек лист?", - подытожила Ксения.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Вот это Саше повезло 😂❤️💚 Вы прекрасны😍"

"Нереальная красавицаааа♥️😍"

"Самая неистово красивая и изящная!😍💗"

"Вооу сильно 💔 я добавила б ещё выход из зоны комфорта 🙌🏼"

"А ты запутанная в дыму)))"

Ранее мы сообщали, избранник Мишиной, победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт признался, за что ему стыдно перед возлюбленной.

"Это, наверно, когда я что-то пообещал и не сделал... Это прям такой осадочек", - сказал парень, глядя в глаза Ксении.

Напомним, уже не "Холостячка" Мишина удивила ночными забавами с Эллертом в джакузи, смутив сына Платона: "Он всегда..."

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина выдала гадкую правду о возлюбленном, рассказав о насилии в семье: "Полиция просто игнорировала..."

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