Відома модель Міла Кузнєцова показала, як відпочиває в Єгипті

На кадрах Міла позує в наряді з великим декольте, доповнивши образ яскравим макіяжем і укладанням. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Кузнєцова зазначила, що навіть під час морського відпочинку не відмовляється від макіяжу, оскільки вважає його елементом догляду за собою.

«А чому так багатьох дивує, що я при макіяжі і з зачіскою на море? Хіба це привід не доглядати за собою? Мені самій приємно дивитися на красивих доглянутих дівчат, не сперечаюся, бувають моменти коли ти в аквапарку цілий день стрибаєш на гірках або плаваєш з маскою в морі або плюхаєшся в басейні», - написала модель.

Також Міла розповіла, що на курорті у неї вже з'явилися фанати, що з таки видатними формами, як у неї, звичайно не дивно.

«До речі в готелі є такі ципи, які ходять на підборах і при повному бойовому розфарбуванні))) ефектно!!! Люблю доглянутих, яскравих людей) у мене до речі тут прям фангрупа утворилася, так що ходити сумною картоплею не можу», - зазначила дівчина.

Користувачі Мережі захоплюються Кузнєцової.

"Ти виглядаєш просто приголомшливо, дуже красива», «я повністю згодна з твоєю думкою, ти шикарна❤», "мила така", - пишуть в коментарях.

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