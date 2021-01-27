Відома модель Міла Кузнєцова показала, як відпочиває в Єгипті

На кадрах Міла позує в наряді з великим декольте, доповнивши образ яскравим макіяжем і укладанням. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Кузнєцова зазначила, що навіть під час морського відпочинку не відмовляється від макіяжу, оскільки вважає його елементом догляду за собою.

Мила Кузнецова

«А чому так багатьох дивує, що я при макіяжі і з зачіскою на море? Хіба це привід не доглядати за собою? Мені самій приємно дивитися на красивих доглянутих дівчат, не сперечаюся, бувають моменти коли ти в аквапарку цілий день стрибаєш на гірках або плаваєш з маскою в морі або плюхаєшся в басейні», - написала модель.

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Також Міла розповіла, що на курорті у неї вже з'явилися фанати, що з таки видатними формами, як у неї, звичайно не дивно.

«До речі в готелі є такі ципи, які ходять на підборах і при повному бойовому розфарбуванні))) ефектно!!! Люблю доглянутих, яскравих людей) у мене до речі тут прям фангрупа утворилася, так що ходити сумною картоплею не можу», - зазначила дівчина.

Користувачі Мережі захоплюються Кузнєцової.

"Ти виглядаєш просто приголомшливо, дуже красива», «я повністю згодна з твоєю думкою, ти шикарна❤», "мила така", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, українка з 15-м розміром "підсмажила" свій знаменитий бюст, розслабившись на курорті.

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