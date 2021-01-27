Українська телеведуча і починаюча співачка Леся Нікітюк заявила, що готова повністю роздягнутися заради пам'ятної фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону. Журналіст запитав, чи брала участь Леся у відвертих фотосесіях, на що зірка розговорилася і розповіла про свої плани.

За словами Лесі, в найближчий рік вона готується взяти участь у фотосесії в стилі ню. За словами телеведучої, вона збирається показати все.

"Я розумію, що це найкращі мої роки і найкраща форма, щоб для себе зробити таку пам'ятну фотосесію. А не показати це людям і приховати, це злочин", - зазначила Нікітюк.

Зірка зізналася, що всього кілька років тому і подумати не могла про таку сміливу зйомку. Але зараз її мислення змінилося. В інтерв'ю вона також розповіла, що їй подобається в собі. За словами Лесі, вона любить свою шкіру, а також рельєф, який проявляється, коли вона худне.

"Слава Богу, я дуже здорова людина, я не п'ю таблеток", - додала вона.

Також Леся згадала про поцілунок з Олею Поляковою, зазначивши, що поцілувала її Ольга взасос, коли приїхала до неї на день народження.

"Було прикольно. Оля-одна з небагатьох людей, які не лицемірять", - додала Нікітюк.

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