Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, здивувала схудлою фігурою

З п'ятнадцяти років дівчина з незвичайною зовнішність вирушила в модельний бізнес, щоб домогтися успіху. А вже до двадцяти років стала ділитися в Instagram своїми порадами щодо тренувань і харчування. Варто відзначити, худа і неприродно струнка фігура дівчини викликала в мережі завжди багато питань.

Адже спочатку Олена не зупинилася на підтримці досить маленького ваги. Красуня пішла далі і повністю змінила обличчя філерами-зробила чітку лінію скул, змінила форму носа, коле ботокс і збільшила губи до невпізнання.

Також дівчина збільшила бюст з першого до шостого розміру і поставила імпланти в сідниці. Нещодавно в мережі поділилися кадрами з Оленою, які вбили мережу. У прозорому комбінезоні з чорної сіточки худа фігура Олени виглядала вельми незвично. Ось як реагують в мережі користувачі:

«Бомба 💣 😍; Ойоойойойой все на місці 🔥♠️; Олена , ти королева 👑; Ох яка лялечка) пощастило чоловікові🔥👍; Нереальна😍; І все одно все видно🔥Дуже худа; Коли ж ти навчишся ходити 🤦♀️; Фу, яка ж худа, залишився тільки силікон; Яка потужна фотосесія! Дуже красиво🖤; мати моя жінка😱 🚨; шикарна фігура; Мдаа ноги як мої пальці супер тонкі».

Модель любить відвідувати солярій особливо часто взимку, тому навіть на зимових фото її шкіра завжди засмагла і досить смаглява. Цього разу на фото в Instagram Омович показала образ з однієї прозорої білизни чорного кольору з тонкими мотузочками. Не обійшлося і без жартів.

Так як в Україну несподівано нагрянули морози, Олена зіграла на контрастах:

"Ідеальний наряд для -18 градусів морозу😂 👌 🏻 ❄️", - жартівливо підмітила дівчина під фото.

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