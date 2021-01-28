Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, удивила исхудавшей фигурой
С пятнадцати лет девушка с необычной внешность отправилась в модельный бизнес, чтобы добиться успеха. А уже к двадцати годам стала делиться в Инстаграм своими советами по тренировкам и питанию. Стоит отметить, тощая и неестественно стройная фигура девушки вызывала в сети всегда много вопросов.
Ведь изначально Алена не остановилась на поддержании довольно маленького веса. Красотка пошла дальше и полностью изменила лицо филлерами – сделала четкую линию скул, изменила форму носа, колет ботокс и увеличила губы до неузнаваемости.
Также девушка увеличила бюст с первого до шестого размера и поставила импланты в ягодицы. Недавно в сети поделились кадрами с Аленой, которые сразили сеть. В прозрачном комбинезоне из черной сеточки худая фигура Алены выглядела весьма необычно. Вот как реагируют в сети пользователи:
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«Бомба 💣 😍; Ойоойойойой все на месте 🔥♠️; Алёна , ты королева 👑; Ох какая лялечка) повезло мужу🔥👍; Нереальная😍; И все равно все видно🔥Очень худая; Когда ж ты ходить научишься 🤦♀️; Фу, какая же худая, остался только силикон; Какая мощная фотосессия! Очень красиво🖤; Мать моя женщина 😱🚨; Шикарная фигура; Мдаа ноги как мои пальцы супер тонкие».
Модель любит посещать солярий особенно часто зимой, поэтому даже на зимних фото ее кожа всегда загоревшая и довольно смуглая. В этот раз на фото в Инстаграм Омович показала образ из одного прозрачного белья черного цвета с тонкими веревочками. Не обошлось и без шуток.
Так как в Украину неожиданно нагрянули морозы, Алена сыграла на контрастах:
«Идеальный наряд для -18 градусов мороза😂👌🏻❄️», - шутливо подметила девушка под фото.
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