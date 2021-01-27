Російський стриптизер і шоумен, чоловік Наташі Корольової Тарзан показав, як проводить час з дружиною

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Сергій Глушко опублікував свіже фото з Корольовою. Судячи зі знімка, сімейна пара вирушила відпочивати за кордон. Це було видно з легкого одягу зірок.

Наташа і Сергій були одягнені в однакового забарвлення сорочки. Виглядали вони життєрадісними і щасливими. Тарзан розстебнув сорочку, засвітивши свої м'язи. Наташа Корольова теж трохи розстебнула сорочечку, похвалившись зоною декольте. Правда, шкіра Корольової після довгого перебування на сонці сильно постаріла. Та й на обличчі стали помітні сильні зморшки.

"Нічне життя-вперед!",- підписав фото Тарзан, натякаючи, що вони з дружиною весело проведуть час.

У коментарях парі залишили як компліменти, так і негативні відгуки.

"Як на вас приємно дивитися, очі горять у обох))) Любоффф! Так тримати», «як завжди на висоті", "У вас класна пара. Будьте щасливі", "яка гарна чудова фотка», «красунчики», «Наташа красуня», "ненормальні", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тарзан з Корольовою взяли участь в шоу "Плем'я", щоб поліпшити свої відносини після зрад Сергія.

Нагадаємо, що роздягнений Тарзан і Корольова віддалися пристрасті "у вогні", запальний кадр: "і нехай весь світ заздрить".

А ще Politeka писала, що Корольова на жорсткій дієті вразила виглядом і злякалася, що Тарзан її кине: "треба п'ять таких...".

Також Politeka повідомляла, що ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "виглядає просто потворно".