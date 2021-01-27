Российский стриптизер и шоумен, муж Наташи Королевой Тарзан показал, как проводит время с женой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Сергей Глушко опубликовал свежее фото с Королевой. Судя по снимку, семейная пара отправилась отдыхать за границу. Это было видно по легкой одежде звезд.

Наташа и Сергей были одеты в одинаковой расцветки рубашки. Выглядели они жизнерадостными и счастливыми. Тарзан расстегнул рубашку, засветив свои мышцы. Наташа Королева тоже немного расстегнула рубашечку, похваставшись зоной декольте. Правда, кожа Королевой после долгого пребывания на солнце сильно постарела. Да и на лице стали заметны сильные морщины.

«Ночная жизнь – вперёд!», - подписал фото Тарзан, намекая, что они с женой весело проведут время.

В комментариях паре оставили как комплименты, так и негативные отзывы.

«Как на вас приятно смотреть, глаза горят у обоих))) Любоффф! Так держать», «Как всегда на высоте», «У вас классная пара. Будьте счастливы», «Какая красивая замечательная фотка», «Красавчики», «Наташа красотка», «Ненормальные», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тарзан с Королевой приняли участие в шоу «Племя», чтобы улучшить свои отношения после измен Сергея.

Напомним, что раздетый Тарзан и Королева предались страсти "в огне", зажигательный кадр: "И пусть весь мир завидует".

А еще Politeka писала, что Королева на жесткой диете поразила видом и испугалась, что Тарзан ее бросит: "Надо пять таких...".

Также Politeka сообщала, что обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно".