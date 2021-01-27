Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап розповіла про найтриваліші стосунки в її житті

Як повідомляє Politeka.net, на одкровення Мішель зважилася, даючи інтерв'ю Потапу і Позитиву в їх Ютуб-проекті 2popodcast. Потап згадав, що екзотична красуня довгий час зустрічалася з відомим співаком Микитою Ломакіним.

"Ми почали відносини, коли мені було 17 років. Ми взагалі були малятка, що я, що він. Він молодший за мене. Так що йому було 16 років. Це великий термін і я йому дуже вдячна за все це. Але вже 3 роки минуло. Ми були молоді, юні, нічого не знали", - розговорилася Андраде.

Мішель зазначила, що вони познайомилися на «Х-факторі». Завдяки цим відносинам вона багато дізналася про життя. Спочатку Андраде розглядала Микиту тільки як друга. Вона навіть ділилася з ним подробицями про свої побачення.

"Він офігенний. Офігенно викладає вокал", - похвалила колишнього співачка.

Микита Ломакін прославився завдяки "Х-фактору". Там же вперше засвітилася і Мішель Андраде. Ломакін пройшов на етапи прямих ефірів в четвертому сезоні шоу, зайнявши 9 місце. Мішель до прямих ефірів не дійшла, але була помічена продюсерами.

Зараз змужнілий Микита Ломакін будує сольну кар'єру. У накачаному чоловіку важко впізнати підлітка, який підкорив «Х-фактор».

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