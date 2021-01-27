Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап рассказала про самые длительные отношения в ее жизни

Как сообщает Politeka.net, на откровение Мишель решилась, давая интервью Потапу и Позитиву в их Ютуб-проекте 2POpodcast. Потап вспомнил, что экзотическая красотка долгое время встречалась с известным певцом Никитой Ломакиным.

«Мы начали отношения, когда мне было 17 лет. Мы вообще были малышки, что я, что он. Он младше меня. Так что ему было 16 лет. Это большой срок и я ему очень благодарна за все это. Но уже 3 года прошло. Мы были молоды, юны, ничего не знали», - разоткровенничалась Андраде.

Мишель отметила, что они познакомились на «Х-факторе». Благодаря этим отношениям она многое узнала о жизни. Сначала Андраде рассматривала Никиту только как друга. Она даже делилась с ним подробностями о своих свиданиях.

«Он офигенный. Офигенно преподает вокал», - похвалила бывшего певица.

Никита Ломакин прославился благодаря «Х-фактору». Там же впервые засветилась и Мишель Андраде. Ломакин прошел на этапы прямых эфиров в четвертом сезоне шоу, заняв 9 место. Мишель до прямых эфиров не дошла, но была замечена продюсерами.

Сейчас возмужавший Никита Ломакин строит сольную карьеру. В накачанном мужчине трудно узнать подростка, покорившего «Х-фактор».

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