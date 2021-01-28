Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку

На фото Демі здалася в боді, яке зовсім не прикривало сідниці. Дівчина підняла спину і" горішок", хвалячись цікавою позою біля басейну. Роуз залишила волосся розпущеним, а очі закрила від задоволення. На іншому фото зірка акцентувала увагу на сідницях, показавши їх у всій красі. Як відомо, зараз модель відпочиває на Ібіці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розтяжки", - підписала фото дівчина.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Королева знову вражає", "мені довелося любити це двічі", "я намагаюся стати твоїм вчителем йоги", "найкрасивіша, найкраща, найпривабливіша і найпривабливіша дівчина в світі", "красиве розтягнуте фантастичне тіло і твоя принадність", "мій райський захват ідеально прекрасний", "Я сумую за чатом з тобою", "серце ти у формі", "яка багата і красива, спасибі, що балували мене".

Ми писали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз вразила формами в крихітному купальнику.

Модель позувала в персиковому Бікіні на прозорих бретельках, що додавало образу більшої пікантності. Зірка натягнула на груди невеликі клаптики тканини, які ледь щось прикривали, майже зливаючись з кольором шкіри.

Нагадаємо, Демі Роуз відчинила прозорий халатик, змусивши фанатів стогнати від захвату

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