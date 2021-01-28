Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку
На фото Демі здалася в боді, яке зовсім не прикривало сідниці. Дівчина підняла спину і" горішок", хвалячись цікавою позою біля басейну. Роуз залишила волосся розпущеним, а очі закрила від задоволення. На іншому фото зірка акцентувала увагу на сідницях, показавши їх у всій красі. Як відомо, зараз модель відпочиває на Ібіці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Розтяжки", - підписала фото дівчина.
Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз вразила формами в крихітному купальнику.
Модель позувала в персиковому Бікіні на прозорих бретельках, що додавало образу більшої пікантності. Зірка натягнула на груди невеликі клаптики тканини, які ледь щось прикривали, майже зливаючись з кольором шкіри.
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