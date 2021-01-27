Зірка виглядає ефектно, як завжди

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала вигини

Модель вирішила похвалитися довжиною ніжок в екстремальному міні, передає Politeka.net. Сьєнега розбурхує свідомість шанувальників своїми формами на будь-якому фото.

Цього разу зірка розмістила в Instagram знімок, виблискуючи в спокусливому топі й міні.

Касандра одягла обтягуючий топік з довгим декольте, з якого мало не вивалювався бюст. До того ж пікантності образу додало те, що знаменитість не одягла ліфчик.

Найінтимніші деталі проглядалися крізь тонку талію.

Модель одягла чорне міні, ймовірно, зі шкіри. Поясок натягнувся на стрункій талії, підкресливши її красу.

Сьєнега витягнула ніжки в довгих чорних ботфортах на підборах.

Образ вийшов відвертим ще й завдяки прийнятій позі - модель злегка відкинулася назад, прикривши очі. Ноги були злегка розставлені, а з-під спідниці ледь не визирала білизна.

"Ви коли-небудь дивилися "Основний інстинкт"? 😏",- поцікавилася модель.

Пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали моделі багато приємних слів, яких вона гідна.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега обожнює подорожувати і фотографуватися. Зараз за нею в Instagram стежать 1,1 мільйона користувачів мережі, які постійно коментують її пости.

Сама зірка в майбутньому мріє стати мамою і люблячою дружиною. Сьєнега хотіла б зустрічати коханого в білизні і домашньою їжею.

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