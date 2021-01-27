Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала вигини
Модель вирішила похвалитися довжиною ніжок в екстремальному міні, передає Politeka.net. Сьєнега розбурхує свідомість шанувальників своїми формами на будь-якому фото.
Цього разу зірка розмістила в Instagram знімок, виблискуючи в спокусливому топі й міні.
Касандра одягла обтягуючий топік з довгим декольте, з якого мало не вивалювався бюст. До того ж пікантності образу додало те, що знаменитість не одягла ліфчик.
Найінтимніші деталі проглядалися крізь тонку талію.
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Модель одягла чорне міні, ймовірно, зі шкіри. Поясок натягнувся на стрункій талії, підкресливши її красу.
Сьєнега витягнула ніжки в довгих чорних ботфортах на підборах.
Образ вийшов відвертим ще й завдяки прийнятій позі - модель злегка відкинулася назад, прикривши очі. Ноги були злегка розставлені, а з-під спідниці ледь не визирала білизна.
"Ви коли-небудь дивилися "Основний інстинкт"? 😏",- поцікавилася модель.
Пост зібрав майже 4000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали моделі багато приємних слів, яких вона гідна.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега обожнює подорожувати і фотографуватися. Зараз за нею в Instagram стежать 1,1 мільйона користувачів мережі, які постійно коментують її пости.
Сама зірка в майбутньому мріє стати мамою і люблячою дружиною. Сьєнега хотіла б зустрічати коханого в білизні і домашньою їжею.
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