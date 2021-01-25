Екс-дружина колишнього футболіста " Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе і запропонувала провести разом час
На кадрі красуня позує в червоній білизні, яка складається практично з тоненьких ниточок. Як можна помітити, Ірина була в спальні, адже на тлі можна побачити розкішне біле ліжко з білими простирадлами. Волосся Морозюк залишила розпущеним, а знімала себе зірка на телефон у відображенні дзеркала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Пропоную завтра в прямому ефірі поговорити про відносини М/Ж", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Ну просто нічого додати"," це фото, одна любов"," Цікавенько"," Іра, вогонь"," Ну, ви молодець"," розрив"," красивий бюст"," як завжди шикарна"," така жінка і без любові", " Накачала, що ж красивого. Краса - це коли природна".
Повідомлялося, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала" самий сік " в крихітному бікіні.
Красуня постала на одному з нових фото в блакитному мікро-бікіні. Ірина схрестила тонкі лямки, зав'язавши їх на потилиці. В результаті округлості з'єднали два трикутних клаптика тканини.
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