Екс-дружина колишнього футболіста " Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе і запропонувала провести разом час

На кадрі красуня позує в червоній білизні, яка складається практично з тоненьких ниточок. Як можна помітити, Ірина була в спальні, адже на тлі можна побачити розкішне біле ліжко з білими простирадлами. Волосся Морозюк залишила розпущеним, а знімала себе зірка на телефон у відображенні дзеркала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пропоную завтра в прямому ефірі поговорити про відносини М/Ж", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ну просто нічого додати"," це фото, одна любов"," Цікавенько"," Іра, вогонь"," Ну, ви молодець"," розрив"," красивий бюст"," як завжди шикарна"," така жінка і без любові", " Накачала, що ж красивого. Краса - це коли природна".

Повідомлялося, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала" самий сік " в крихітному бікіні.

Красуня постала на одному з нових фото в блакитному мікро-бікіні. Ірина схрестила тонкі лямки, зав'язавши їх на потилиці. В результаті округлості з'єднали два трикутних клаптика тканини.

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