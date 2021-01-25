Экс-жена бывшего футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала себя и предложила провести вместе время

На кадре красотка позирует в красном белье, которое состоит практически из тоненьких ниточек. Как можно заметить, Ирина была в спальне, ведь на фоне можно увидеть роскошную белую кровать с белыми простынями. Волосы Морозюк оставила распущенными, а снимала себя звезда на телефон в отражении зеркала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Предлагаю завтра в прямом эфире поговорить об отношениях М/Ж", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ну просто нечего добавить", "Это фото, одна любовь", "Интересненько", "Ира, огонь", "Ну, вы молодец", "Разрыв", "Красивый бюст", "Как всегда шикарная", "Такая женщина и без любви", "Накачала, что же красивого. Красота - это когда естественная".

Сообщалось, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала "самый сок" в крохотном бикини.

Красотка предстала на одном из новых фото в голубом микро-бикини. Ирина скрестила тонкие лямки, завязав их на затылке. В результате округлости соединили два треугольных лоскутка ткани.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка в бесстыжем бикини зажгла не только сердца

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