Відома модель Олівія Калпо, яка володіє титулом "Міс Всесвіт", показала себе і коханих

На фото Олівія позувала в синьому топі і штанях. Зірка стояла біля дзеркала і знімала себе на телефон. В руці у Калпо можна побачити кошлату собаку. Поруч з дівчиною стояв і коханий красуні. Чоловік обіймав зірку і обійняв її. На другому фото пара була вже в іншому одязі, але собака була зовсім цуценям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тепер і тоді", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 105 тисяч лайків і написали коментарі:

"Трепет так само солодко", " ммм, давай потренуємося разом виглядаєш так здорово!", "Вам двом потрібно разом реаліті-шоу!". "Краще почати вибудовувати наступного хлопця з НФЛ ... Мої джерела кажуть, що він шукає нове м'ясо, просто скажи", " нехай робить те, що у нього виходить найкраще на полі! Чому він не грає ???".

Повідомлялося, що Олівія Калпо, американська модель і актриса посвітила бюстом у відвертому декольте.

Модель позувала в чорному топіку з великим вирізом, з якого здалися великі груди. Виріз вбрання був настільки спокусливим, що притягував погляд. Тим більше Красуня на одному з кадрів підібрала ракурс гарячіше, завдяки чому можна було розглянути шикарні місця.

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