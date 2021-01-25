Известная модель Оливия Калпо, которая обладает титулом "Мисс Вселенная", показала себя и любимых

На фото Оливия позировала в синем топе и штанах. Звезда стояла возле зеркала и снимала себя на телефон. В руке у Калпо можно увидеть лохматую собаку. Рядом с девушкой стоял и возлюбленный красотки. Мужчина обнимал звезду и обнял ее. На втором фото пара была уже в другой одежде, но собака была совсем щенком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Теперь и тогда", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 105 тысяч лайков и написали комментарии:

"Трепет так же сладко", "ммм, давай потренируемся вместе выглядишь так здорово!", "Вам двоим нужно вместе реалити-шоу!", "Лучше начать выстраивать следующего парня из НФЛ ... Мои источники говорят, что он ищет новое мясо, просто скажи", "Пусть делает то, что у него получается лучше всего на поле! Почему он не играет ???".

Сообщалось, что Оливия Калпо, американская модель и актриса посветила бюстом в откровенном декольте.

Модель позировала в черном топике с большим вырезом, из которого показалась большая грудь. Вырез наряда был настолько соблазнительным, что притягивал взгляд. Тем более красотка на одном из кадров подобрала ракурс погорячее, благодаря чему можно было рассмотреть шикарные места.

Напомним, «Мисс Вселенная» Оливия Калпо заставила любоваться собой, подобрав самый жаркий ракурс

А еще Politeka сообщала, что "Мисс вселенная" Оливия Калпо в жаркой позе на столе показала, что у нее под юбкой

Также Politeka писала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо засветила свои сочные "дыньки", задрав мини-топ прямо на улице



