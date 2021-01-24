Модель Емілі Ратаковськи не забуває приголомшувати користувачів мережі образами у відвертих нарядах
Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи вже знаходиться на останніх місяцях вагітності - зовсім скоро модель, актриса і бізнесвумен народить своєму чоловікові первістка.
Але це не заважає фанатам гарячої красуні, публікувати в Instagram архівні знімки, які спокушають мережу.
На знімку, яким поділилися фанати, Емілі позує на тлі дверей, дивлячись прямо в камеру і мило посміхаючись.
Співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Корольову про пощаду: "Я боюся..."
Кароль в шкіряній сукні з вирізами збентежила ідеальною талією: "Просто бомба!"
Дантес в прозорих трусах показав, за що його любить Дорофєєва: "Готові побачити мою…"
Бунтарка Джолі зі стрижкою "їжачок" здивувала зовнішністю до операцій і всесвітньої слави: "Пацанка"
Юну харків'янку посеред вулиці застали за нехорошим заняттям: з'явилися фото
Вона приміряла чорну сукню з мереживними вставками, що відкриває її пишні груди, а також підкреслило тонку талію і вигини. Ратаковськи обожнює стильні деталі, так що її образ доповнили завиті локони, в'язана Бежева кофтинка з хутряним коміром. Доповнив лук виразний макіяж з підведеними чорним каялом очима. Виглядає знаменитість неймовірно спокусливою.
Користувачі Мережі захоплюються красою Емілі, а також висловлюють побоювання, що вона припинить постити запальні знімки на своїй сторінці в мережі.
"Досконалість❤️", " самий чуттєвий і красивий😍 😍 😍 👏 👏", "любов мого життя ти мрія", " вааааай що ти твориш рідна🔥", " ви ідеальні! Богиня", " ситуація виходить з-під контролю😂 😂 😂".
Нагадаємо, гаряча Емілі Ратаковскі позбулася трусиків, придавшись спокусі.
А ще Politeka писала, що Ратаковські без ліфчика небезпечно приспустила піджак з плечей.
Також Politeka повідомляла, що гаряча Ратаковскі потягнула за трусики, влаштувавши пустощі на пляжі.