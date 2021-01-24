Модель Емілі Ратаковськи не забуває приголомшувати користувачів мережі образами у відвертих нарядах

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи вже знаходиться на останніх місяцях вагітності - зовсім скоро модель, актриса і бізнесвумен народить своєму чоловікові первістка.

Але це не заважає фанатам гарячої красуні, публікувати в Instagram архівні знімки, які спокушають мережу.

На знімку, яким поділилися фанати, Емілі позує на тлі дверей, дивлячись прямо в камеру і мило посміхаючись.

Вона приміряла чорну сукню з мереживними вставками, що відкриває її пишні груди, а також підкреслило тонку талію і вигини. Ратаковськи обожнює стильні деталі, так що її образ доповнили завиті локони, в'язана Бежева кофтинка з хутряним коміром. Доповнив лук виразний макіяж з підведеними чорним каялом очима. Виглядає знаменитість неймовірно спокусливою.



Користувачі Мережі захоплюються красою Емілі, а також висловлюють побоювання, що вона припинить постити запальні знімки на своїй сторінці в мережі.

"Досконалість❤️", " самий чуттєвий і красивий😍 😍 😍 👏 👏", "любов мого життя ти мрія", " вааааай що ти твориш рідна🔥", " ви ідеальні! Богиня", " ситуація виходить з-під контролю😂 😂 😂".

Нагадаємо, гаряча Емілі Ратаковскі позбулася трусиків, придавшись спокусі.

А ще Politeka писала, що Ратаковські без ліфчика небезпечно приспустила піджак з плечей.

Також Politeka повідомляла, що гаряча Ратаковскі потягнула за трусики, влаштувавши пустощі на пляжі.