Модель Эмили Ратаковски не забывает ошеломлять пользователей сети образами в откровенных нарядах
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски уже находится на последних месяцах беременности - совсем скоро модель, актриса и бизнесвумен родит своему мужу первенца.
Но это не мешает фанатам горячей красотки, публиковать в Instagram архивные снимки, которые соблазняют сеть.
На снимке, которым поделились фанаты, Эмили позирует на фоне дверей, смотря прямо в камеру и мило улыбаясь.
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Она примерила черное платье с кружевными вставками, открывающее ее пышную грудь, а также подчеркнувшее тонкую талию и изгибы. Ратаковски обожает стильные детали, так что ее образ дополнили завитые локоны, вязаная бежевая кофточка с меховым воротником. Дополнил лук выразительный макияж с подведенными черным каялом глазами. Выглядит знаменитость невероятно соблазнительной.
Пользователи сети восхищаются красотой Эмили, а также выражают опасения, что она прекратит постить зажигательные снимки на своей странице в сети.
"Совершенство❤️", "Самый чувственный и красивый 😍😍😍👏👏", "Любовь моей жизни ты мечта", "Вааааай что ты творишь родная 🔥", "Вы идеальны! Богиня", "ситуация выходит из-под контроля 😂😂😂".
Напомним, горячая Эмили Ратаковски избавилась от трусиков, придавшись искушению.
А еще Politeka писала, что Ратаковски без лифчика опасно приспустила пиджак с плеч.
Также Politeka сообщала, что горячая Ратаковски потянула за трусики, устроив шалости на пляже.