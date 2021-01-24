Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася яскравими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Адже, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Нещодавно вона опублікувала в Instagram чергове пікантне фото.

Демі позує в крихітних трусиках з високою талією, а зверху накинула вільного крою шубку. Модель вважала за краще не надягати топ або кофтинку, тому її пишні груди приховані її шубкою лише наполовину. За допомогою цих речей знаменитість вигідно підкреслила свої апетитні жіночні форми і тонку талію, а також вкотре прорекламувала одяг модного будинку.

Модель заклично дивиться в камеру, притримуючи довге розкішне волосся рукою.

Користувачі мережі не могли залишити таку красуню без компліментів і засипали Демі захопленими коментарями:

"Недосяжна ", "дивовижна", "Відмінна робота", "приголомшливе тіло", "гаряча", "вона гаряча", "Моя супергероїня", "дуже красиво", " я відчуваю це, дитинко! 😍 ", "Подивися на цього янголятка♥", " я обожнюю тебе, дитинко❤️", "Ти виглядаєш фантастично і так красиво❤️❤️❤️".

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер.