Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась яркими кадрами
Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Ведь, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.
Недавно она опубликовала в Instagram очередное пикантное фото.
Деми позирует в крошечных трусиках с высокой талией, а сверху накинула свободного кроя шубку. Модель предпочла не надевать топ или кофточку, потому ее пышная грудь скрыта лишь наполовину ее шубкой. С помощью этих вещей знаменитость выгодно подчеркнула свои аппетитные женственные формы и тонкую талию, а также в который раз прорекламировала одежду модного дома.
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Модель призывно смотрит в камеру, придерживая длинные роскошные волосы рукой.
Пользователи сети не могли оставить такую красотку без комплиментов и засыпали Деми восхищенными комментариями:
"Недостижимая красота", "Удивительная🔥", "Отличная работа", "Потрясающее тело", "Горячая 🔥", "Она горячая", "Моя супергероиня", "Очень красиво 😍", "Я чувствую это, детка! 😍", "Посмотри на этого ангелочка ♥", "Я обожаю тебя, детка ❤️", "Ты выглядишь фантастически и так красиво ❤️❤️❤️".
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.