Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, з'явилася в спокусливому вигляді в аеропорту

Модель справляє найяскравіші враження своїми спекотними образами, пише Politeka.net. Цей раз не став винятком.

Олена вирішила привернути увагу до себе, демонструючи груди шостого розміру в ліфчику.

Зірка позувала в залі очікування спустивши з плечей не тільки шубку, але і кофтинку. Таким чином модель вирішила продемонструвати все, що їй зробили хірурги.

Маленький ліфчик майже тілесного кольору навряд чи прикривав бюст, закривши від очей лише найінтимніше.

Тонкі бретельки натягнулися під вагою форм, і, здавалося, могли злітати з плечей.

Лосинки на високій посадці підкреслили стрункість талії.

Зірка задерла ніжку і подивилася в камеру, посміхнувшись.

"Ну полетіли 🛫 хто вгадає куди цього разу?😛", - написала Омович.

"Головне щоб ноги в теплі були ☺ ️ красот красуня! ❤ ️ ", "Дубай) куди тобі ще петляти😘", " уявляю. Січень. Аеропорт. Всі одягнені. І тільки Олена в ліфоні позує", " Симпатяшка🔥"," Ого! Не холодно в Києві? Краса вимагає жертв", " ви дуже цікава молода симпатична стильна дама.Я дуже радий, що зустрів вас. Знайоммось заради любові і гарного романтичного спілкування", " швидше за все в холодну країну летиш! 🤓 ", "А де можна купити таку білизну?) ", "Як куди, знову на операційний стіл", - написали користувачі мережі.

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